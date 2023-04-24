Компания «Сахалин Групп» присоединилась к ОЭЗ «Ворота Байкала»

Отельеры намерены построить в Байкальске современный гостиничный комплекс категории 4 звезды стоимостью 286 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Таким образом, теперь в ОЭЗ 19 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 17,9 млрд рублей.

Новая современная гостиница, которую планирует построить ООО «Сахалин Групп» на территории ОЭЗ, будет рассчитана на 42 номера, также в ней будут предусмотрены ресторан, банный комплекс и открытый бассейн с подогревом. Это будет комплекс, состоящий из четырех отдельно стоящих апартаментов повышенной комфортности. Возвести объект компания намерена за три года.

Напомним, ОЭЗ «Ворота Байкала» – крупнейший туристический кластер Байкала и всей Восточной Сибири, где созданы возможности для частного бизнеса инвестировать в развитие горнолыжных и санаторно-лечебных курортов, гостиниц и кемпингов. На площадке действует нулевая процентная ставка по налогу на имущество, а также льготная ставка по налогу на прибыль.