Новости

В Сбере теперь можно совершать переводы в юанях и белорусских рублях

В Сбере теперь можно перевести по номеру счёта китайские юани по России, а также белорусские рубли в любой банк Беларуси. Для перевода необходим Сберегательный счёт в соответствующей валюте, который можно открыть в СберБанк Онлайн в разделе «Вклады и счета».

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка:

«Нашим клиентам давно стали привычны переводы в рублях, а сейчас мы создали аналогичный простой и удобный сервис переводов и в других популярных валютах — китайских юанях и белорусских рублях. Мы видим спрос на такую услугу и уверены, что она поможет нашим клиентам развивать деловые связи, решать свои финансовые задачи, комфортно путешествовать и поддерживать близких».      

Комиссия составляет 1% от суммы переводимой валюты. С подробными условиями и лимитами по переводам в каждой валюте можно ознакомиться на сайте банка.

Сейчас сделать перевод можно в веб-версии или мобильном приложении СберБанк Онлайн на устройствах с Android.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Компания «Сахалин Групп» присоединилась к ОЭЗ «Ворота Байкала»
Производственные объекты ИНК вошли в федеральный путеводитель по промышленному туризму
Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков прошла в Иркутской области
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес