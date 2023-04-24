Средний размер потребительского кредита в марте достиг 323,3 тыс. руб.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 323,3 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 8,9% (в феврале 2023 года – 296,9 тыс. руб.).

Что касается аналогичного периода 2022 года, то по сравнению с ним средний чек потребкредита в марте вырос еще существеннее – на 84,6% (в марте 2022 года – 175,1 тыс. руб.). Столь радикальный рост объясняется падением почти на 40% среднего чека в марте прошлого года по сравнению с февралем 2022 года. Это стало следствием первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление.

В марте 2023 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров в данном виде кредитования) был отмечен в Москве (552,5 тыс. руб.), Московской области (447,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (395,3 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (392,7 тыс. руб.) и Нижегородской области (350,5 тыс. руб.).

По сравнению с предыдущим месяцем в марте средний чек потребкредита вырос почти во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику роста (среди 30 регионов РФ – лидеров в данном виде кредитования) продемонстрировали Нижегородская (+37,6%), Оренбургская (+20,1%) и Саратовская (+14,2%) области, а также Республика Татарстан (+12,7%) и Московская область (+12,2%). В то же время в некоторых регионах средний размер потребительского кредита, напротив, снизился, в том числе, в Тульской (-3,9%) и Воронежской (-1,8%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц вырос на 5,8% и 3,0% соответственно.

«После снижения среднего чека потребительского кредита в январе, в следующие два месяца данный показатель продемонстрировал существенный рост, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это объясняется тем, что, несмотря на консервативную, в целом, кредитную политику банков, «качественным» заемщикам банки готовы выдавать потребкредиты со значительно более высоким средним чеком. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительских кредитов и их параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».