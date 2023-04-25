Почему дома на землях ИЖС стоят дороже на 70%, чем дома в садоводствах

Все больше россиян выбирают дом в качестве основного места для проживания, поэтому важным становится наличие постоянной регистрации. Стоимость домов на землях ИЖС на 70% выше, чем по остальным объектам. А за проживание в организованном коттеджном поселке придется доплатить двукратную стоимость. Такие выводы делают аналитики ЦИАН.

Средняя стоимость дома в России на участке ИЖС 11,7 млн рублей, что на 17% выше, чем год назад. По домам на землях садоводства – 6,9 млн рублей, + 26% за год.

При этом всего 3,6% домов в продаже в России доступны в организованных коттеджных поселках. За год доля выросла на 1 п.п. Количество домов в организованных поселках увеличилось за год на 29%.

– Наибольшая доля домов в организованных поселках от всего объема в продаже – в столичном регионе (14,5%) и Ленинградской области (8,3%). Доля увеличивается на фоне растущей девелоперской активности, – говорится в сообщении ЦИАН.

Среди регионов только в Иркутской области дома на землях ИЖС – ниже в среднем по стоимости, чем дома на землях садоводства (-3%). В Москве дома на землях ИЖС дороже на 80% (36,35 млн против 20,14 млн), в Московской области – на 158% (28,3 млн против 10,96 млн соответственно). В целом по Московскому региону – 32,3 млн стоят дома на землях ИЖС и 15,6 млн - на землях для садоводства.

– На протяжении последних трех лет, распределение «новинок» загородного рынка на землях ИЖС и для садоводства не меняется: на три новых дома ИЖС выходит один дом на землях для садоводства, – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики. – То есть у россиян действительно появляется больший выбор домов для постоянного проживания. Однако объектов именно в коттеджных поселках – минимальное количество, в среднем в 2023 года в РФ только 4% домов ИЖС вышли в продажу в рамках КП, в 2020 году эта доля была еще ниже: 2,5%. На фоне рекордных объемов ввода жилья населением, одновременно остается практически неосвоенная ниша для строительства полноценных коттеджных поселков. Именно отсутствие общедоступной инфраструктуры становится одной из причин, по который загородный формат подходит не каждому. И без крупных инвесторов ситуация мало меняется.