Авиабилеты по России подорожали на 5-10%

Перелет туда-обратно в летний сезон (апрель-октябрь) обойдется в 14 800-16 456 рублей. В апреле стоимость также увеличилась по сравнению с мартом на 9-16%. Об этом «Известиям» сообщили в трех крупных агрегаторах по их продаже.

Авиабилеты на рейсы по РФ с вылетами в апреле-октябре 2023 года подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2022-го на 5-10%. Такие данные «Известиям» предоставили в трех крупных российских агрегаторах по продаже туров и билетов. Компании пожелали остаться неназванными.

По информации двух сервисов, цены выросли на 5-7%, еще одного – на 10%. Средний чек составит 7,4-7,5 тыс. рублей в одну сторону, по данным третьего агрегатора – 16 456 рублей туда-обратно.

На прошлой неделе на совещании в Минэкономразвития замглавы Минтранса Игорь Чалик сообщил, что авиабилеты по России могут подорожать в 2023-м на 15-30% из-за сокращения объемов субсидирования перевозчиков. Позднее он уточнил, что этот прогноз был сделан по данным самих компаний. Минтранс же рассчитывает, что рост стоимости не превысит уровень инфляции в 5,3%.