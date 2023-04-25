Mercedes возобновляет отгрузку деталей в Россию

Речь идет о запасных частях для гарантийного ремонта и постгарантийного сервиса. Об этом «Известиям» рассказали в «Автодоме».

В ближайшие дни «Мерседес-Бенц Рус» возобновит гарантийную поддержку клиентов, узнали «Известия». На практике это будет выглядеть так: центральный склад запасных частей возобновит работу в прежнем режиме, то есть центры продаж и сервисы марки начнут получать детали для автомобилей Mercedes. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Компания готовится закрыть сделку по покупке российских активов немецкого производителя.

– Сейчас мы рассматриваем различные сценарии ведения бизнеса по продаже автомобилей на российском рынке, – добавила гендиректор «Мерседес-Бенц Рус» Наталья Королева. – Приоритет для нашей компании – поддержать лояльность и высокий уровень сервисного обслуживания клиентов.

Таким образом, организация будет исполнять все обязательства, которые предусмотрены действующими сервисными сертификатами. В том числе речь идет о постгарантийном сервисном пакете для машин Mercedes, которые компания официально продала в РФ. Свое действие продолжит и программа «Помощь на дороге».