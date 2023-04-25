Рекордная нехватка кадров зафиксирована в России

Сегодняшний уровень в -18 пунктов соответствует 1998 году – началу наблюдения, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Центробанка.

Не все эксперты видят в данных ЦБ что-то тревожное. Исследование не отражает всей ситуации, а само явление скорее временное, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

– Вызывает вопросы и методология исследования. Вполне возможно, что руководители преувеличивают кадровую нехватку – к примеру, для стимулирования молодежи идти туда, где их, скорее всего, возьмут на работу. В пользу этого говорит упоминание высоких зарплат в отраслях с кадровым голодом, – отмечает специалист.

По мнению эксперта, в России, несмотря на различные обстоятельства последнего времени, осталось много квалифицированных специалистов.

– Скорее всего, сейчас происходит некая кадровая перетряска, – продолжает она. – В поисках более доходных мест работы специалисты с универсальными навыками будут переходить между отраслями, чего лет 20 назад не могло быть в принципе.