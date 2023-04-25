Кого затронет повышенный НДФЛ для уехавших

Налог в 30% не коснется работающих по трудовому договору, сообщает РБК.

Правительство внесло в Госдуму законопроект об НДФЛ в 30% для работающих дистанционно из-за рубежа россиян, но не тех, кто работает по трудовому договору.

Законопроектом предлагаются изменения в статью 208 Налогового кодекса, которая определяет (списочно), какие доходы являются доходами от источников в Российской Федерации, а какие – доходами от источников за ее пределами. При получении дохода от источников, квалифицируемых как российские, налогоплательщик-физлицо уплачивает НДФЛ: оставаясь налоговым резидентом – 13% (или 15% с части дохода, превышающей 5 млн руб. в течение года), а переходя в статус нерезидента – 30%.

Если же доходы формально идут от источника за пределами России, то 13% НДФЛ платится только до тех пор, пока человек не становится нерезидентом. Для этого нужно прожить за границей 183 дня – возможно, с перерывами – в течение любого 12-месячного периода.

Согласно поправкам, перечень доходов от источников в России дополняется вознаграждением за выполненные работы (оказанные услуги, переданные права на использование результатов интеллектуальной деятельности) в интернете, если такое выполнение осуществляется за рубежом, но с использованием российских доменных имен и сетевых адресов или технических средств (комплексы программно-аппаратных средств), размещенных в России.

При этом должно соблюдаться хотя – бы одно из трех условий: