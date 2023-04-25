Законопроект о тишине поддержали в Совфеде

Он предполагает установку для всех регионов время запрета на шум с 22:00 до 07:00 и единое для громких строительных работ – с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. Об этом сообщают «Известия».

Для всех субъектов предлагается установить время запрета на шум с 22:00 до 7:00 и единое время для громких строительных работ – с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. Также, согласно документу, управляющие компании (УК) получат право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности.

Законопроект был внесен в нижнюю палату в феврале 2023 года. Его планируют рассмотреть в первом чтении уже в эту весеннюю сессию, сказал один из разработчиков документа, первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от ЛДПР Владимир Кошелев.