Альфа-Банк разыграет 2,7 млн рублей за подключение расчётного счёта

У предпринимателей, работающих с Альфа-Банком, есть «Миллион причин расти», — так называется конкурс. Деньги можно выиграть за рекомендацию расчётного счёта в Альфа-Банке.

Чтобы всё было честно, в Альфа-Банке выделили категории партнёров по масштабам их среднего привлечения счетов в банк. Условия спроса на регистрацию бизнеса и расчетный счет зависят от многих факторов. В каждой категории свои призы и условие участия.

Партнеры — это юридические или физические лица, которые заключили соглашение с банком и получают деньги за рекомендации расчетных счетов и сервисов своим клиентами. За каждый новый счет в Альфа-Банке партнер уже получает деньги, а сейчас – может дополнительно выиграть денежный приз. Для того, чтобы принять участие в конкурсе – дополнительно ничего делать не надо.

«Партнерский канал банка генерирует значимую долю всех новых расчетных счетов, поэтому мы усиливаем нашу программу лояльности и предлагаем интересные активности, которые позволяют нашим партнерам заработать еще больше», — рассказал Павел Голиков, руководитель дирекции по продажам и развитию микробизнеса в Альфа-Банке.

Конкурс продлится до 31 июля 2023 года. Чтобы стать партнером Альфа-Банка, достаточно заполнить короткую заявку на сайте, подробнее об условиях конкурса – по ссылке.