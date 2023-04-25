Дальневосточный банк запустил переводы по России и за рубеж через систему «ЮНИСТРИМ»

Дальневосточный банк и Международная система денежных переводов «ЮНИСТРИМ» запустили услугу по проведению денежных переводов через офисы банка. Теперь переводы по России, в страны ближнего и дальнего зарубежья можно осуществлять во всех отделениях банка.



Совершить перевод очень просто:

- обратитесь в офис Дальневосточного банка;

- сообщите ФИО получателя, сумму перевода, страну и город получения денежного перевода*;

- внесите наличные денежные средства в рублях;

- получите документ, подтверждающий платеж;

- передайте контрольный номер перевода и ФИО Отправителя получателю.



Полный список стран, а также тарифы на осуществление переводов можно посмотреть на сайте банка.

*Информацию о доступных валютах для каждой страны необходимо уточнять у оператора банка при оформлении перевода.