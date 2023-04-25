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Дальневосточный банк запустил переводы по России и за рубеж через систему «ЮНИСТРИМ»

Дальневосточный банк и Международная система денежных переводов «ЮНИСТРИМ» запустили услугу по проведению денежных переводов через офисы банка. Теперь переводы по России, в страны ближнего и дальнего зарубежья можно осуществлять во всех отделениях банка.

Совершить перевод очень просто:
- обратитесь в офис Дальневосточного банка;
- сообщите ФИО получателя, сумму перевода, страну и город получения денежного перевода*;
- внесите наличные денежные средства в рублях;
- получите документ, подтверждающий платеж;
- передайте контрольный номер перевода и ФИО Отправителя получателю.

Полный список стран, а также тарифы на осуществление переводов можно посмотреть на сайте банка.

*Информацию о доступных валютах для каждой страны необходимо уточнять у оператора банка при оформлении перевода.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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