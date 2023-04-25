В 24 регионах более 700 аграриев сели за парты «Школы фермера» Россельхозбанка

24 апреля начались занятия в «Школе фермера» Россельхозбанка. За знаниями пошли более 700 человек в 24 регионах. Опытные и начинающие аграрии будут изучать 19 специализаций, распределённых по регионам в соответствии с востребованностью и перспективами на рынке. В списке направлений две новые дисциплины: цветоводство в Орловской области и производство фермерской продукции для индустрии гостеприимства в условиях импортозамещения в столичном регионе.

«Школа фермера» открыла двери в Башкортостане, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Саратовской, Тамбовской, Тюменской областях, Дагестане, Коми, Приморье, Санкт-Петербурге, Удмуртии, Москве, Забайкалье и Чувашии.

С сентября 2020 года Россельхозбанк запускает поток обучения в «Школе фермера» в седьмой раз. За предыдущие шесть волн в Школе прошли курс и приступили к реализации бизнес-проектов в сельском хозяйстве свыше 3400 человек. Всего «Школа фермера» охватила уже 56 регионов.

«Мы гордимся тысячами выпускников предыдущих потоков, которые за 2-3 месяца осваивали целую специальность, разрабатывали и защищали бизнес-планы и теперь уже ведут собственные проекты. Среди наших учеников не только аграрии – сельское хозяйство открывает двери и людям с опытом в совсем других сферах деятельности. Я желаю всем нашим студентам продуктивной и полезной учёбы – и успешного претворения теории в практику», – напутствовала директор департамента развития и поддержки корпоративного бизнеса Россельхозбанка Татьяна Пантелькина.

«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.

Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. Курс завершается защитой бизнес-планов.