«Цифра банк» открыл удаленную точку обслуживания в аэропорту Минеральных Вод

24 апреля «Цифра банк» открыл удаленную точку обслуживания (УТО) по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, тер. Аэропорт: офис на 1 этаже (павильон прибытия), помещение № 57.
Клиентам доступны следующие финансовые операции:
- купля-продажа иностранной валюты (доллар США, евро, армянские драмы, турецкие лиры, китайские юани, новые израильские шекели, казахстанские тенге);
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операции по счетам банковских карт с использованием POS-терминала;
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кассовое обслуживание клиентов;
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оказание консультационных и информационных услуг и др.
Режим работы УТО – ежедневно с 9:00 до 21:00 по местному времени.