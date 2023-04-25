«Цифра банк» открыл удаленную точку обслуживания в аэропорту Минеральных Вод

24 апреля «Цифра банк» открыл удаленную точку обслуживания (УТО) по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, тер. Аэропорт: офис на 1 этаже (павильон прибытия), помещение № 57.

Клиентам доступны следующие финансовые операции:

купля-продажа иностранной валюты (доллар США, евро, армянские драмы, турецкие лиры, китайские юани, новые израильские шекели, казахстанские тенге);

операции по счетам банковских карт с использованием POS-терминала;

кассовое обслуживание клиентов;

оказание консультационных и информационных услуг и др.

Режим работы УТО – ежедневно с 9:00 до 21:00 по местному времени.