Власти потребовали найти собственников бесхозным причалам на Байкале и в верховье Ангары

Это позволит привести их в порядок и заняться разработкой новых круизных маршрутов.

Причалы, которые расположены на территории Иркутской области на озере Байкал и в верховье Ангары до Иркутска, должны иметь собственников. Это позволит привести такие сооружения в надлежащее нормативно-техническое состояние, использовать их для развития водного пассажирского транспорта и туризма. Для проведения этой работы в регионе создана рабочая группа под председательством первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области Руслана Ситникова.

– Хорошее состояние причальной инфраструктуры позволит развивать перевозки водным транспортом, создавать туристические маршруты, особенно на уникальном озере Байкал. По предварительной информации, в Иркутской области на Байкале и Ангаре находятся 60 причальных сооружений. Значительная часть из них не отвечает требованиям эксплуатации и безопасности. Наша задача – понять состояние каждого объекта, найти возможность его улучшить, – сказал Руслан Ситников.

По предварительной информации, в регионе в федеральной собственности находятся 17 причальных сооружений, в их числе – пристань «Рогатка» в Листвянке, сооружения в порту Байкал. В собственности муниципальных образований – семь объектов, 23 принадлежат юридическим лицам, пять – физическим, восемь объектов не имеют владельцев.

Значительная часть причалов на Байкале не могут принимать большие суда. Это сдерживает развитие водного туризма и пассажирских перевозок. На заседании рабочей группы принято решение рассмотреть возможность создания перечня причальных сооружений на Байкале и в верховьях Ангары, до Иркутска, указать их состояние.

– Министерство транспорта и дорожного хозяйства намерено обратиться к собственникам причальных сооружений с просьбой привести объекты в надлежащее состояние. Бесхозяйные объекты предложим взять на баланс муниципалитетам, либо компаниям, которые пользуются этими причалами, – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Региональные туроператоры заявляют о важности качественных причалов в популярных местах, среди которых архитектурно-этнографический музей «Тальцы», посёлок Листвянка, села Хужир и Бугульдейка, город Байкальск, бухты Ая и Песчаная. Рабочая группа рассмотрит вопросы создания новых круизных маршрутов на Байкале и верховье Ангары, возможности создания яхтенных марин, развития региональных и межрегиональных перевозок внутренним водным транспортом.