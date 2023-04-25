«Пластик пора запретить». Дерипаска выложил пост о Байкале

В нем он призвал очистить озеро и близлежащие регионы от пластика.

«Байкал. Видимо, сердится. Пластик пора бы запретить вблизи озера, да и на всей территории Бурятии и Иркутской области», – пишет российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале.

Напомним, что 7 апреля 2023 года депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении проект о запрете продажи одноразовых пакетов и посуды из пластика на Байкале. А буквально накануне в Иркутске прошло заседание созданной при активном участии холдинга Эн+ ассоциации «Байкал без пластика», где участники обсудили векторы работы и планы на текущий год.