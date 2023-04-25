Новости

Отказаться от наличных денег иркутяне пока не готовы

Пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля могут принять уже в мае. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, готовы ли иркутяне полностью отказаться от наличных денег. В опросе приняли участие экономически активные граждане из города.

По данным SuperJob, сейчас только 17% иркутяне готовы перейти на безналичный расчет. Большинство не хотело бы полностью отказаться от наличности (70%): «Нал — это независимость и неподочетность»; «Что делать при отсутствии электричества?».

Причем чем старше респонденты, тем реже они готовы отказаться от купюр и монет: 26% среди горожан моложе 34 лет и 10% среди респондентов старше 45 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

НДФЛ для уехавших
«Пользы не будет». Эксперты – об инициативе взимания 30% НДФЛ с уехавших
Кого затронет повышенный НДФЛ для уехавших
Минфин: поправки о НДФЛ в 30% для уехавших не затронут сотрудников с трудовыми договорами
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес