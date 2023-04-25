Отказаться от наличных денег иркутяне пока не готовы

Пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля могут принять уже в мае. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, готовы ли иркутяне полностью отказаться от наличных денег. В опросе приняли участие экономически активные граждане из города.

По данным SuperJob, сейчас только 17% иркутяне готовы перейти на безналичный расчет. Большинство не хотело бы полностью отказаться от наличности (70%): «Нал — это независимость и неподочетность»; «Что делать при отсутствии электричества?».

Причем чем старше респонденты, тем реже они готовы отказаться от купюр и монет: 26% среди горожан моложе 34 лет и 10% среди респондентов старше 45 лет.