МТС построит выделенную сеть LTE на золотодобывающих предприятиях «Селигдар» в Якутии

МТС построит выделенную технологическую LTE сеть на золотодобывающих карьерах и производственных объектах АО «Золото Селигдара» в Республике Саха (Якутия). Развертывание сети позволит автоматизировать производственные процессы в условиях сурового климата и горного рельефа.

Сеть Private LTE на территории предприятий поможет внедрить телеметрию, удаленное управление техникой, транспортом и буровзрывными работами, позволит передавать видеоинформацию от стационарных и мобильных видеокамер на диспетчерский пульт и в дальнейшем модернизировать ИТ-инфраструктуру – создать системы сбора, обработки, хранения и передачи информации, а также обеспечить защищенный доступ к централизованным ИТ-ресурсам с мобильных устройств.

В рамках проекта планируется разместить на объектах компании ядро выделенной сети от отечественного производителя ООО «НТЦ «Протей» и развернуть платформу диспетчерской радиосвязи поверх выделенной сети LTE, что позволит отказаться от устаревшей системы групповой диспетчерской связи и повысить эффективность работы персонала.

«Подписание контракта с одной из крупнейших российских золоторудных компаний – еще одно свидетельство большого доверия ведущих игроков добывающей отрасли к нашей экспертизе в создании защищенных выделенных сетей для организации и автоматизации горных работ. Новая беспроводная инфраструктура с использованием импортозамещенного ядра сети повысит не только эффективность работ и безопасность труда в суровых климатических условиях, но и станет основой для внедрения различных индустриальных цифровых решений на обширных территориях холдинга «Селигдар», — отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

«Селигдар» непрерывно оптимизирует и совершенствует производственные процессы, повышая свою эффективность. Мы постоянно находимся в поисках лучших решений на рынке с точки зрения функциональности, надежности, инновационности и стоимости. Выбор технологии выделенной сети LTE обусловлен стремлением компании к автоматизации горных работ и созданию максимально комфортных и безопасных условий труда на удаленных территориях. Возможность внедрить технологию на базе ядра сети от отечественного производителя – для нас большой плюс и показатель надежности. Это уже не первое отечественное цифровое решение, которое мы внедряем. Информационная безопасность, защищенность данных в нашей отрасли крайне важны», — прокомментировал генеральный директор ПАО «Селигдар» Сергей Татаринов.

АО «Золото Селигдара» - дочерняя компания полиметаллического холдинга «Селигдар», одного из ведущих золотодобывающих предприятий и единственного производителя рудного олова в России.