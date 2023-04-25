Братским девятиклассникам показали первый анодный узел электролизера РА-550

Братским школьникам показали первый анодный узел РА-550, собранный на БрАЗе. В ходе экскурсии по заводу в рамках проекта «Профессионалитет» девятиклассников знакомили с ключевыми участками производства.

Ребята побывали в цехе изготовления металлоконструкций, где изготавливают комплектующие для электролизеров РА-550. Они будут установлены в новых корпусах БрАЗа по проекту кардинальной перестройки.

Анодный узел считается самой технически сложной частью электролизера, он служит для перемещения анодов и подачи к ним тока огромной силы. Длина устройства 20 метров, вес 35 тонн. Первый изготовленный на БрАЗе анодный узел уже подготовлен к транспортировке, второй - в процессе сборки.

– Сейчас на заводе установлены электролизеры, рассчитанные на силу тока 167 кА, а в РА-550 сила тока 550 кА. То есть, он более чем в три раза мощней, - рассказал начальник участка изготовления металлоконструкций Дмитрий Карнатов. – Подобные электролизеры установлены на опытном участке в Саяногорске. Больше таких агрегатов нигде нет.

В ближайшие несколько лет на БрАЗе планируется собрать 352 анодных узла – по числу электролизёров РА-550, которыми запланировано оборудовать новое производство.

Также школьникам показали корпус электролиза «ЭкоСодерберг», литейное отделение, склад сырья с дистанционным управлением кранами, современную «сухую» газоочистную установку. Модернизация началась на предприятии более 15 лет назад по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. В ближайшее время завод ждут кардинальные перемены.

Благодаря проекту перестройки половину производства переведут на технологию предварительно обожжённого анода, самую экологичную из существующих.

– Перед нами стоит задача о привлечении в новый проект кадров новой формации, - комментирует управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Готовы совместно с педагогами создавать программы, адаптированные уже к новым требованиям. Поэтому мы начинаем готовить металлургов для Братского алюминиевого завода со школьной скамьи.

В федеральной программе «Профессионалитет» БрАЗ принимает участие наряду с Братским индустриально-металлургическим техникумом, на базе которого создается образовательно-производственный кластер «Металлургия».

В БрИМТе реконструируют 6 мастерских, закупят новое оборудование и тренажёры. Ремонт кабинетов для изучения теории уже почти завершен. Финансирование выделяет федеральный бюджет и компания РУСАЛ.

В новом учебном году техникум будет готов принять 125 студентов по наиболее востребованным рабочим специальностям, в том числе металлург, сварщик и крановщик.