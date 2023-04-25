Средний размер автокредита в марте составил 1,28 млн рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,28 млн руб., увеличившись на 5,0% по сравнению с предыдущим месяцем (в феврале 2023 года – 1,22 млн руб.).

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита в марте текущего года вырос менее значительно – на 2,0% (в марте 2022 года – 1,26 млн руб.).

В марте 2023 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ отмечен в:

Москве (1,81 млн руб.),

Московской обл. (1,61 млн руб.),

Санкт-Петербурге (1,59 млн руб.),

Ленинградской обл. (1,46 млн руб.),

Новосибирской обл. (1,37 млн руб.).

При этом самый высокий рост среднего чека автокредита в марте 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали:

Нижегородская обл. (+11,6%),

Тюменская обл. (+11,5%),

Саратовская обл. (+10,5%),

Самарская обл. (+10,5%),

Новосибирская обл. (+10,3%).

Единственным регионом в топ-30, в котором средний размер автокредита, напротив, снизился, оказалась Ростовская область (-2,0%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц увеличился на 2,2% и 6,0% соответственно.

«В феврале-марте средний чек кредита на покупку автомобиля немного подрос, но, в целом, продолжает оставаться стабильным, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – За исключением снижения осенью прошлого года, почти год (с марта 2022 года) данный показатель держится на уровне 1,18 – 1,28 млн руб. Во многом, такой стабильности способствует государственная программа льготного автокредитования, которая распространяется на новые автомобили отечественного производства. При этом по-прежнему автокредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) – 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента».