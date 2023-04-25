Четверть расходов жителей Новосибирска приходится на онлайн

Tinkoff eCommerce и аналитический проект Tinkoff Data проанализировали данные обезличенных транзакций клиентов Тинькофф за первый квартал 2023 года и рассказали о том, как, где и на что жители Новосибирска тратят в онлайне.

В первом квартале 2023 года расходы новосибирцев на покупки в интернет-магазинах и на маркетплейсах составили четверть от общего объема всех трат на покупки (25%). На маркетплейсах жители Новосибирска потратили на 43% больше денег, а в интернет-магазинах – на 31% меньше, чем год назад. Тем не менее количество транзакций и на маркетплейсах, и в интернет-магазинах увеличилось на 84% и 20% соответственно.

Чаще всего новосибирцы приобретали в интернет-магазинах книги и косметику – число онлайн-транзакций составило 18,2% от всех покупок в обеих категориях. В топ-5 по количеству онлайн-покупок также вошли:

электроника и техника – 10,2%,

цветы – 9,3%,

спорттовары – 7,9%.

Реже всего жители Новосибирска заказывали в интернет-магазинах канцтовары – на них пришлось меньше 1% от общего числа транзакций в категории. Самая большая доля покупок товаров в онлайне пришлась на категорию «Косметика» – 28% от всего объема покупок в этой категории. Также в лидерах:

«Книги» – 21,3 %,

«Цветы» – 18%,

«Электроника и техника» – 17%,

«Дом и ремонт» – 14,6%.

Если говорить о стоимости средней покупки жителя Новосибирска в интернет-магазинах, самый большой средний чек был зафиксирован в категории «Электроника и техника» – 8 012 руб. На втором и третьем месте оказались «Одежда и обувь» (7 199 руб.) и «Дом и ремонт» (7 039 руб.). Наименьший размер среднего чека – в категории «Книги» (567 руб.).