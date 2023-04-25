Рейтинг самых маленьких квартир от сибирских застройщиков

Специалисты Циан установили, что в десяти городах Сибирского федерального округа есть новостройки с юнитами площадью до 30 кв. м. В настоящее время покупателям, которые собираются стать владельцами студии или малоформатной «однушки», нужно ориентироваться на бюджет в 2-3 млн рублей. В некоторых областных центрах (Омске и Новосибирске) этот порог еще выше.

10 место. Юрга (Кемеровская область)

29,28 кв. м / 1,96 млн рублей

ЖК «Альпийский парк» / ввод в эксплуатацию: четвертый квартал 2021 г.

Если сибирскому покупателю необходимо найти себе отдельную квартиру и при этом уложиться в бюджет 2 млн рублей, следует обратить внимание на локальные рынки за пределами административных центров. Например, в городе Юрга (80 км к северо-западу от Кемерово) на витрине осталась студия площадью 29,28 кв. м из фонда пятиэтажного ЖК «Альпийский парк». Траты на ее приобретение ограничатся 1,96 млн рублей.

9 место. Обь (Новосибирская область)

28,50 кв. м / 2,29 млн рублей

ЖК «Воздушная гавань» / ввод в эксплуатацию: четвертый квартал 2024 г.

У самого аэропорта «Толмачево» расположен жилой комплекс с соответствующим названием «Воздушная гавань». Территориально он относится к городу Обь – спутнику Новосибирска. В этой новостройке предлагаются более доступные альтернативы новосибирской недвижимости. В частности, довольно просторная студия (28,5 кв. м) с балконом доступна за 2,29 млн рублей.

8 место. Кемерово

26,30 кв. м / 2,97 млн рублей

ЖК «Парковый» / ввод в эксплуатацию: второй квартал 2024 г.

В корпусе 3/2 из состава строящегося ЖК «Парковый» обнаружен объект площадью 26,3 кв. м – это наименьшее значение во всей кемеровской экспозиции. На это предложение выставлен ценник в 2,97 млн рублей.

7 место. Барнаул

25,40 кв. м / 2,84 млн рублей

ЖК «Адалин на Семенова» / ввод в эксплуатацию: первый квартал 2025 г.

На Алтае габаритный минимум составляет 25,4 кв. м. Он зафиксирован в барнаульском ЖК «Адалин на Семенова» (западная окраина города). Однокомнатная квартира с подобными габаритами оценена застройщиком в 2,84 млн рублей. Объект будет передан покупателю в 2025 г. с выполненной предчистовой отделкой.

6 место. Омск

25,20 кв. м / 3,25 млн рублей

ЖК «Зеленая река» / ввод в эксплуатацию: второй квартал 2025 г.

Появление на омском рынке федеральных девелоперов существенно повысило разнообразие ассортимента. Студия (25,2 кв. м) с лоджией в новейшем ЖК «Зеленая река» имеет бюджет в 3,25 млн рублей. Это примерно соответствует уровню цен в Ленинградской области.

5 место. Абакан

21,59 кв. м / 2,04 млн рублей

ЖК «Скандия» / ввод в эксплуатацию: четвертый квартал 2024 г.

У подножия абаканской достопримечательности – горы Самохвал возводится ЖК «Скандия». С одного бока к жилой застройке подступает дачный сектор, а с другого – обширная промзона. Стоимость жилья в этой локации варьируется от 1,99 до 5,92 млн рублей. Покупка студии площадью 21,59 кв. м обойдется в 2,04 млн рублей.

4 место. Красноярск

20,80 кв. м / 2,75 млн рублей

ЖК «Тихие зори» / ввод в эксплуатацию: четвертый квартал 2022 г.

В соседнем Красноярске у покупателей недвижимости есть возможность поселиться в доме на берегу Енисея. Для этого достаточно суммы в 2,75 млн рублей. Столько нужно отдать за малогабаритный юнит (20,8 кв. м) в ЖК «Тихие зори». Важно, что речь идет об уже готовой недвижимости, отделанной в формате white box.

3 место. Краснообск (Новосибирская область)

19,48 кв. м / 2,95 млн рублей

ЖК «Пшеница» / ввод в эксплуатацию: четвертый квартал 2023 г.

На третьей строчке закрепился южный пригород Новосибирска Краснообск. На его территории базируется микрорайон «Пшеница», состоящий из корпусов малой и средней этажности. В одном из них свободна квартира с габаритами 19,48 кв. м., которая стоит 2,95 млн рублей.

2 место. Иркутск

17,00 кв. м / 2,77 млн рублей

ЖК «Академик» / ввод в эксплуатацию: второй квартал 2026 г.

Недалеко от берега Ангары и спортивно-развлекательного парка «Поляна» началось строительство ЖК «Академик». По этому адресу экспонируется студия площадью 17 кв. м. Сейчас ее ценник равен 2,77 млн рублей. Но покупателю придется ждать еще три года до ввода комплекса в эксплуатацию.

1 место. Новосибирск

15,46 кв. м / 3,42 млн рублей

ЖК «Место» / ввод в эксплуатацию: первый квартал 2023 г.

Апарт-комплекс «Место» примечателен тем, что именно здесь продается самая маленькая квартира Сибири – студия с предчистовой отделкой площадью 15,46 кв. м. Обычно такие продукты расходятся очень быстро, но конкретно этот лот уже довольно долго задержался на витрине с декабря прошлого года. Причина в высоком ценнике – 3,42 млн рублей. За эту сумму можно взять полноценную «однушку» с вдвое-втрое большими габаритами на окраине города. «Место» может занести себе в плюс высокую стадию готовности и удачную локацию. Отсюда всего один километр до мэрии и Центрального парка. Рядом с комплексом находит крупнейший торгово-развлекательный центр Новосибирска – «Аура».