Новую поликлинику №15 построят в Иркутске

На улице Напольная, 70, начинают подготовку к строительству нового здания поликлиники №15. Об этом рассказали в мэрии.

По информации профильных министров регионального правительства, подрядная организация приступит к работе после 10 мая. Предстоит снести аварийный корпус 1955 года постройки, вынести инженерные сети, полностью расчистить участок. В следующем году предусмотрено возведение пятиэтажного объекта здравоохранения на 500 посещений в смену, в 2025-м – отделка внутренних помещений и монтаж оборудования.

На период строительства медицинскую помощь пациентам будут оказывать в филиале учреждения на улице Баррикад, 54а, в Ивано-Матренинской детской клинической больнице, Иркутском городском перинатальном центре, а также в поликлиниках №3, №9. Для удобства горожан в администрации Иркутска рассматривают возможность организации нового маршрута пассажирского транспорта, который пройдет по улицам Баррикад, Петрова и Рабочего Штаба, соединив аэропорт с предместьем Марата.