Центробанк предложил новый механизм взаимодействия с заемщиками

Он направлен на одновременную реструктуризацию кредитов, взятых в разных банках, сообщают «Известия».

Часто бывает, что заемщик имеет потребительский кредит в том банке, где он получает зарплату, а ипотеку – в другом банке, аккредитованном застройщиком. В случае финансовых сложностей человек обычно старается платить по ипотеке, а по потребительскому кредиту может допускать просрочку.

При этом кредиторы или не знают друг о друге, или не полностью доверяют друг другу и не могут договориться о временном совместном снижении платежей, чтобы заемщик мог обслуживать оба кредита. Один из банков взыскивает долг через суд, и иногда это приводит к тому, что заемщик теряет жилье и становится банкротом, отмечают ЦБ.

Новый механизм позволит заемщику, столкнувшемуся с потерей работы, длительной болезнью и другими сложностями, обратиться в один из банков с заявлением о комплексном урегулировании задолженности.

«В нем он укажет другие банки, которые выдали ему кредиты. Эти банки смогут или самостоятельно взаимодействовать друг с другом в рамках стандарта, или назначить один из банков оператором, который возьмет на себя задачу по реструктуризации всех кредитов заемщика», – пояснил представитель ЦБ.