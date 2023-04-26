«Золотые визы» могут появиться в России

ВНЖ в обмен на инвестиции заинтересовали граждан СНГ, КНР и США, сообщают «Известия».

Программу выдачи ВНЖ за инвестиции запустили только в этом году, она не рассчитана на массовый поток иностранцев, заявили «Известиям» в Минэке. Там подчеркнули: речь идет о состоятельных людях, бизнесменах.

В ведомстве уточнили, что видят интерес к упрощенному получению ВНЖ в России в основном со стороны граждан из стран СНГ и дальнего зарубежья, в том числе Китая, Индии, Германии и даже США. В министерстве не сообщили, сколько человек подали заявления на оформление вида на жительство по этой программе, а также о том, выданы ли уже такие документы.

– Тем не менее обращения от инвесторов с просьбой разъяснения им процедуры оформления ВНЖ и необходимых документов поступают регулярно, – заявили в пресс-службе Минэка.