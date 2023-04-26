Банк Уралсиб стал партнером чемпионата «Абилимпикс» в Иркутске

Банк Уралсиб в Иркутске стал партнером VI Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Абилимпикс», одного из мероприятий президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Чемпионат «Абилимпикс» проходил с 18 по 21 апреля 2023 года на базе 20 образовательных организаций Иркутской области. В нем приняли участие 197 человек в возрасте от 14 до 65 лет, по 27 компетенциям. Кроме соревнований по профессиональному мастерству для участников чемпионата была предусмотрена деловая программа, прошла межрегиональная научно-практическая конференция, консультирование по профориентации и ярмарка вакансий, интерактивная сессия, профессиональные пробы, а также выставочные программы.

Банк Уралсиб оказал спонсорскую поддержку в организации мероприятий чемпионата «Абилимпикс» в Иркутской области, руководитель ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Иркутске Лев Покровский выступил на торжественном закрытии чемпионата.

«Мы рады возможности оказать поддержку чемпионату по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Полезность таких мероприятий очевидна, они помогают участникам реализовать свой потенциал, найти хорошую работу. Банк Уралсиб готов и дальше развивать сотрудничество с учреждениями Министерства образования Иркутской области», - отметил Территориальный директор Иркутской территориальной дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Лев Покровский.