Власти планируют запустить единую систему выдачи квартир сиротам

Ее внедрением займутся Минстрой и «Дом.РФ», в базе будут содержаться данные о квартирах и нуждающихся в них гражданах. Об этом узнали «Известия».

В России разрабатывают единую систему учета специального жилищного фонда для детей-сирот. Сегодня уже реализуется пилотный проект в шести регионах – Воронежской, Калининградской, Липецкой, Нижегородской, Омской областях и Красноярском крае. Там сформированы списки жилья для его выдачи, всего около 15,3 тыс. объектов. Масштабирование на все субъекты запланировано на 2024 год.

– Создание системы учета специализированного жилищного фонда необходимо для формирования единой базы, позволяющей не просто учитывать жилые помещения, подходящие под условия госпрограмм для детей-сирот, но и планировать их распределение, анализировать актуальные данные по использованию, – отметил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.