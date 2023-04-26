Иркутская область вошла в число регионов России с самым высоким спросом на инженеров

Спрос на инженеров у иркутских работодателей за год вырос на 13%. Аналитики hh.ru выяснили, в каких регионах Сибирского ФО работодатели больше всего нуждаются в инженерах, и сколько им готовы платить.

В первую тройку регионов России, где работодатели сильнее других нуждаются в инженерах, в том числе в инженерах-конструкторах, инженерах-проектировщиках, инженерах-электрониках, сервисных инженерах, инженерах-механиках и т.д. за период с января по апрель 2023 года вошли Москва (18% от всех вакансий для данных специалистов), Санкт-Петербург (10%) и Московская область (6%). В топ-20 регионов страны с самым высоким спросом на инженеров попали сразу пять сибирских регионов, из них самую высокую строчку в рейтинге заняла Новосибирская область (7 место, 3% от общего объема вакансий), далее идут Красноярский край, Иркутская область (16 место, 2% вакансий), Кузбасс и Омская область.

При этом, наибольшую динамику роста спроса на специалистов инженерных специальностей в топ-20, показали уральские регионы - Свердловская область, где объем вакансий год к году взлетел сразу на +54% и Челябинская область (+47%). Среди регионов Сибирского ФО наибольший рост числа вакансий для инженеров показала Омская область (+41%), далее – Новосибирская область (+36%), Кемеровская область (+35%), Красноярский край (+14%), Иркутская область (+13%).

Среди инженерных специальностей, в Иркутской области наиболее востребованы в этом году инженеры ПТО, инженеры-сметчики – на них приходится 23% от всех предложений о работе для социалистов данного направления, на втором месте – инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики (21%), на третьем – сервисные инженеры, инженеры-механики (20%).

Заметен и рост средних зарплат, которые работодатели готовы платить специалистам-инженерам. Если в 2022 году диапазон предлагаемых зарплат в Иркутской области составлял 57 471 – 126 437 рублей, то в 2023 году он вышел на уровень 64 184 – 143 678 рублей, и это наиболее высокие зарплаты, которые инженерам предлагают в Сибири.