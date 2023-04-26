Изображение будущего больничного комплекса появилось на зарплатных картах сотрудников Иркутской детской больницы

Сбер выпустил карты с индивидуальным дизайном для сотрудников ГБУЗ «Иркутская областная детская клиническая больница». На картах появилось изображение нового больничного комплекса, строительство которого запланировано на 2024-2026 года. Член-корреспондент РАН, главный детский хирург СФО Юрий Козлов стал обладателем первой карты с уникальным дизайном.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Для Сбербанка в Иркутской области это первый проект выпуска карт с индивидуальным дизайном в рамках зарплатного проекта. Руководители больницы обратились к нам с такой идей и нам было очень приятно ее реализовать».

Между Иркутским отделением Сбербанка и Иркутской детской больницей в прошлом году было подписано Соглашение о партнерстве, где приоритетными направлениями сотрудничества обозначены социальные, цифровые и ESG-проекты.

В рамках соглашения был заключен договор страхования профессиональной ответственности врачей, установлен комплект устройств умного дома в визит-центр больницы, реализованы волонтерские проекты для пациентов клиники - выездной театр, «Коробка храбрости», пополнение детской библиотеки больницы, экологические эстафеты, мастер-классы по рисованию. На территории больницы организована выставка картин иркутских художников, которая регулярно обновляется.

Юрий Козлов, член-корреспондент РАН, главный детский хирург СФО:

«Со Сбербанком нас связывает многолетнее сотрудничество, особенно в части социальных программ и цифровизации процессов. Карты с индивидуальным корпоративным дизайном подчеркивают уникальность и визуализируют образ будущего нашей больницы для сотрудников. Благодарю Сбер за замечательное воплощение нашей идеи».