Фитнес-клубы снова просят о господдержке

Фитнес-клубы обеспокоены падением продаж и резким снижением маржинальности бизнеса. Они указывают, что россияне экономят и всё чаще отказываются от годовых карт перед отпуском и поездками на дачу. Фитнес-индустрия просит власть о господдержке. В обмен отрасль готова помогать с реабилитацией военных и мобилизованных.

Представители Национального фитнес-сообщества (объединяет более 2,2 тыс. клубов в 80 регионах, среди участников — сети XFIT, World Class и другие) направили в апреле 2023 года письмо министру финансов Антону Силуанову, сообщает РБК.

В письме подчеркивается, что к 2023 году фитнес-отрасль практически вернулась к докризисным показателям, преодолев последствия пандемии. Продажи клубных карт и абонементов в первом квартале 2023 года выросли на 10% к первому кварталу 2022-го, хотя и остаются на 1,4% ниже, чем средние показатели того же периода в 2019 году. Но восстановление продаж нивелируется ростом издержек: расходы на содержание клубов с 2019 года в среднем выросли на 23%. В письме указывается, что маржинальность фитнес-клубов сократилась с 10–15%, которые были в 2019 году, до 3–5% в 2023-м.

Дополнительную обеспокоенность вызывает динамика продаж накануне летнего сезона. В апреле 2023 года около 22% клиентов фитнес-клубов и спортзалов вместо годовых клубных карт покупали более «короткие» абонементы из-за экономии перед летним отпуском, а еще 11,5% отказываются продлевать членство в клубах «на фоне отъезда на загородные участки», указано в письме.

Для поддержки фитнес-индустрии фитнес-сообщество попросило Силуанова рассмотреть ряд мер, в их числе — ввести пониженные тарифы на уплату страховых взносов, установить нулевую ставку налога на прибыль и другие налоги как минимум на девять месяцев, ввести программу кешбэка для фитнес-отрасли по аналогии с туризмом, внедрить налоговый вычет за корпоративный спорт и снизить до 10% НДС на спортивное оборудование, которое ввозится в Россию из дружественных стран.