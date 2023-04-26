В отношении застройщика в Хомутово возбудили уголовное дело

Он продал покупателям дома с незаконным подключением электроэнергии. Подобные случаи в Иркутском районе происходят всё чаще. Специалисты советуют покупателям проверять легальность подключения дома к электросетям.

Собранные специалистами Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела в отношении застройщика по факту незаконного подключения к электроснабжению жилых домов в селе Хомутово.

Изучив выводы энергетиков, следственные органы межмуниципального управления МВД «Иркутское» приняли решение в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 165 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В результате подобных действий ущерб от бездоговорного потребления электроэнергии превысил один миллион рублей.

Незаконное подключение вновь построенных домов специалисты ИЭСК обнаружили после анализа нагрузок и обходов.

– Пять строений самовольно подключил застройщик, чтобы скорее продать их и не дожидаться официального техприсоединения. По словам нынешних жильцов, при покупке дома им не сообщили, что подключением самовольное и уверили, что проблем не будет. Таким образом, добросовестных покупателей ввели в заблуждение, – говорится в сообщении ИЭСК.

Как отмечают энергетики, подобные случаи происходят все чаще именно в Иркутском районе. Дома присоединяют к электросетям самовольно, чтобы как можно быстрее реализовать жилплощадь и приступить к постройке новых квадратных метров. Известны случаи строительства целых нелегальных линий. Об этом Иркутская электросетевая компания уже сообщала в администрации муниципалитетов и прокуратуру. Специалисты советуют покупателям проверять легальность подключения дома к электросетям. Сделать это можно в едином энергетическом контакт-центре по круглосуточному номеру телефона 8-800-100-9-777 (звонок бесплатный), достаточно уточнить активен ли лицевой счет. А единственным документом, подтверждающим законность подключения, является акт о технологическом присоединении.

Ранее ИЭСК опубликовала антирейтинг бездоговорного потребления электроэнергии за первый квартал 2023 года. На первой строчке с большим отрывом расположился Иркутский район, ущерб энергетикам превысил 9,4 миллиона рублей. На втором месте областной центр – 1,1 миллиона рублей, на третьем – Усть-Удинский район с 1 миллионом рублей ущерба.