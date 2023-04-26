Команда БрАЗа стала победителем городской Спартакиады

Команда Братского алюминиевого завода стала победителем городской Спартакиады трудовых коллективов. Восемь команд состязались в 11 видах спорта: мини-футбол, шахматы, шашки, лыжные гонки, бадминтон, плавание, настольный теннис, волейбол, боулинг и бильярд. Заключительным этапом стала легкоатлетическая эстафета, в которой металлурги также показали лучший результат.

– До этого мы пять раз были чемпионами спартакиады, команда Братского алюминиевого завода, – комментирует управляющий директор БАЗа Евгений Зенкин. – Братск он всегда был спортивным городом – и борцы у нас, и саночники, и легкоатлеты, все виды спорта были востребованы, люди занимались спортом. Я считаю, это нужно вернуть.

Металлурги – постоянные участники городских и региональных соревнований. Активный и здоровый образ жизни – важное направление социальной политики РУСАЛа, обозначенное в начале двухтысячных его основателем Олегом Дерипаской. Ежегодно компания вкладывает миллионы в реконструкцию и строительство спортивных объектов в Братске. Оборудованный зал есть и на территории завода.

– Порядка 600 человек каждый раз участвует в Спартакиаде, – рассказал зам начальника отдела по спорту администрации Братска Роман Сторожко. – Это очень важно, когда трудовые коллективы выставляют команды, которые приезжают полными семьями для того, чтобы в свой выходной день активно провести время и поучаствовать, поддержать свой коллектив.

Помимо команды «РУСАЛ Братск» в тройку лидеров городской Спартакиады вошли лесохимики и нефтепроводчики, сообщает БСТ.