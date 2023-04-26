В Иркутской области за комфортную среду проголосовало более 50 тысяч человек

Голосование, в рамках которого жители Приангарья выбирают, какие общественные территории будут благоустроены в 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», набирает обороты. На 25 апреля в пользу тех или иных проектов высказались уже более 50 тысяч человек. Голосование продолжится до 31 мая.

Познакомиться с проектами и проголосовать можно на платформе. Это доступно любому гражданину России старше 14 лет.

– Сами жители меняют мир вокруг. Если люди решают, что какой-то из предложенных проектов обязательно должен быть воплощен в жизнь, они за него голосуют. Проекты-победители будут реализованы. Таким образом, каждый житель региона может принять участие в преображении территорий Приангарья, – подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, что в голосовании участвуют проекты 18 муниципальных образований Иркутской области. Это все города с населением более 20 тыс. человек, а также Байкальск, где жителей меньше, но это территория туристического значения.

В Байкальском муниципальном образовании предлагают благоустроить общественное пространство в районе школы № 17 поселка Солзан – сделать тротуары, установить детское игровое оборудование и лавочки, выполнить озеленение.

Еще один вариант – благоустройство улицы от федеральной трассы до «Татьяниного сквера» в микрорайоне Южный. Здесь планируются ремонт стелы «Ракета», создание живой изгороди вдоль тротуаров, установка декоративных фигур и лавок.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» входит национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом России Владимиром Путиным.