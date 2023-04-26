Собственники вторичного жилья всё реже идут на уступки

Аналитики Домклик Сбера определили размер скидки в марте 2023 года, которую в среднем получает покупатель при оформлении сделки на вторичном рынке (величина торга). За основу были взяты данные по ипотекам Сбера в 10 регионах, лидирующих по количеству выданных жилищных кредитов.

Растущий спрос на ипотеку в целом и на вторичное жильё в частности, привёл к изменениям в поведении продавцов. Так, с февраля 2023 года разница между стоимостью квартиры в объявлении и ценой, по которой она реально продаётся, составляет 1%. В четвертом квартале 2022 года и начале текущего года этот показатель держался на уровне 1,3%. Теперь продавцы реже идут на уступки и снижают цену.

Разница в стоимости вторичной квартиры по сделкам и по соответствующему объявлению (величина торга) для топ-10 регионов по количеству ипотечных сделок в марте 2023. Приведены актуальные данные за март 2023 года (обозначены синим). Для сравнения приводятся данные за февраль 2023 года (обозначены штриховкой). Данные отсортированы по величине торга в марте 2023 года.

Где самые большие скидки

В марте, как и в феврале этого года, максимальные скидки при продаже квартир предлагали в Москве и Краснодарском крае. Собственники вторичного жилья в среднем снижали цену на 2,1-2,2% от стоимости квартиры в объявлении.

В каких регионах продавцы не готовы уступать

Список регионов, где продавцы в меньшей степени готовы идти на уступки, за прошедший месяц также изменился незначительно. По-прежнему минимальный дисконт фиксируется в Челябинской (0%), Свердловской (0,1%) и Московской областях (0,5%).