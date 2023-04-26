СберСтрахование выплатила ТГК-14 100 млн рублей из-за нештатной ситуации на ТЭЦ

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование выплатила «Территориальной генерирующей компании № 14» почти 100 млн рублей из-за нештатной ситуации на ТЭЦ в Улан-Удэ в декабре 2021 года. Тогда на ТЭЦ-1 произошло возгорание в кабельном отсеке.

Возгорание быстро локализовали, но в работе станции произошел сбой. Коллектив компании сработал оперативно, потребителей переключили на централизованное теплоснабжение от Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Были временно снижены параметры по отоплению, в части домов и социальных объектов вводились ограничения по подаче горячей воды. Энергетики в кратчайшие сроки восстановили необходимое оборудование.

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования:

«Страхование крупных социально значимых объектов приоритетно для нас, ведь мы понимаем, что от их бесперебойной работы зависит качество жизни тысяч и даже миллионов людей. К сожалению, полностью исключить нештатные ситуации на промышленных предприятиях невозможно: риск аварии, пусть и очень небольшой, остаётся. Именно поэтому мы и рекомендуем бизнесу комплексное страховое покрытие, которое позволяет уверенно смотреть в будущее».

Всего в 2022 году компания выплатила корпоративным клиентам по страховым случаям 1,4 млрд рублей, что в 3,1 раза больше, чем в 2021 году. СберСтрахование исполняет свои обязательства перед клиентами в полном объеме, что помогает предприятиям справляться со сложными ситуациями и возмещать непредвиденные расходы. Узнать больше о предложениях компании для бизнеса можно на её сайте в разделе «Корпоративным клиентам».