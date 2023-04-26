Более 1 млрд рублей потратят в Иркутской области на ремонт колледжей и техникумов

В Приангарье капитально отремонтируют здания средних профессиональных образовательных организаций (СПО), подведомственных минобру области, в рамках региональной модернизации системы профобразования. В течение трех лет на эти цели запланировано направить более 1 млрд рублей. Помимо учебных зданий ремонт проведут и в общежитиях учреждений СПО. Количество и перечень организаций будут определены после предоставления проектно-сметной документации на капремонты. Об этом заявил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона также отметил, с 2023 года по 2025 год в рамках модернизации порядка 130 млн рублей предусмотрят также и на оснащение этих образовательных учреждений.

В 2023 году капитальные ремонты проведут в 15 профессиональных образовательных организациях. Для их модернизации запланировано более 205 млн рублей. К работам уже приступили в Иркутском региональном колледже педагогического образования, профессиональном училище №58 в п. Юрты Тайшетского района, Братском педагогическом колледже и ряде других. В 2023 году предусмотрено также 24,5 млн рублей на ремонт и оснащение четырех спортивных площадок, принадлежащих техникумам и колледжам.

Выделяются средства из областного бюджета и на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности СПО. В 2023 году на оснащение системами видеонаблюдения, инженерно-техническими средствами и системами охраны четырех учреждений предусмотрено 91,6 млн рублей.

– Руководителям профессиональных образовательных организаций уже сейчас нужно подготовиться к большой работе по модернизации их учреждений, провести уточнения по сметам. Кроме того, мы включились в федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого также идет развитие материально-технической базы организаций среднего профессионального образования. На приобретение оборудования, программного обеспечения каждая из трех базовых образовательных организаций кластеров «Сельское хозяйство», «Энергетика» и «Металлургия» получила гранты по 100 млн рублей из федерального бюджета, софинансирование из областного бюджета составило порядка 4,2 млн рублей, – сказал Игорь Кобзев.

Как сообщил министр образования региона Максим Парфенов, ведомство получило поручение главы региона – в максимально короткие сроки приступить к модернизации инфраструктуры одного из иркутских техникумов, который будет участвовать в отборе проекта «Профессионалитет» по направлению «Авиастроение».

– Постараемся совместить мероприятия по капремонту общежития и также соорудить спортплощадку на территории этого учреждения. Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется в Иркутской области достаточно активно. Кроме того, отправлены новые пять заявок для включения в этот проект на дополнительные гранты от 60 до 70 млн рублей, – прокомментировал Максим Парфенов.