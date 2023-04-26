2,9 млн потребительских кредитов выдано в России по итогам первого квартала

Рынок практически вернулся к уровню кредитования, который наблюдался до СВО.

В 1 квартале 2023 года количество выданных потребительских кредитов составило 2,90 млн. ед., фактически вернувшись на уровень начала прошлого года. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года их число изменилось чисто символически – снизившись всего на 0,6%.

Наибольшее количество выданных в 1 квартале 2023 года потребкредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (170,7 тыс. ед.), Московской области (148,6 тыс. ед.), Краснодарском крае (110,7 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (105,3 тыс. ед.) и Республике Татарстан (95,4 тыс. ед.).

Динамика выдачи потребкредитов в 1 квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года носила разнонаправленный характер. Наиболее существенно количество выданных потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) сократилось в республиках Башкортостан (-15,4%) и Татарстан (-5,4%), Самарской области (-4,9%), Удмуртской Республике (-4,6%) и Ростовской области (-2,4%). В свою очередь наибольший рост их числа был отмечен в Тюменской области (+7,7%), Ханты-Мансийском АО (+7,7%), Омской области (+6,0%), Приморском крае (+5,6%) и Новосибирской области (+5,3%). В Москве данный показатель снизился на 1,0%, а в Санкт-Петербурге, напротив, вырос на 1,5% (Таблица 2).

– Количество выданных потребительских кредитов в 1-м квартале текущего года достигло уровня аналогичного периода 2022 года, - полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом в марте 2023 года был отмечено серьезное оживление на рынке потребительского кредитования. Прежде всего, за счет возросшей активности со стороны граждан.