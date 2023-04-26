В иркутском драмтеатре впервые поставят спектакль «12 стульев»

Художественный руководитель Андрей Любимов намерен сделать праздничную комедийную феерию с элементами мюзикла. Премьера состоится в двадцатых числах июня.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Иркутский драматический театр приступил к работе над спектаклем «12 стульев» под руководством основателя и художественного руководителя московского театра «АпАРТе» Андрея Любимова. Он намерен сделать праздничную комедийную феерию с элементами мюзикла, где будут музыкальные номера, элементы мультимедиа и около десяти массовых танцевальных сцен. Их создаёт известный иркутский хореограф Владимир Лопаев.

- В массовом сознании закоренело, что «12 стульев» – это фарсовая история. Мы хотим найти в каждом персонаже его мечту, то, ради чего он живёт. Сейчас работаем над содержанием каждого образа. Элементы мюзикла требуют стремительности, которую мы оттачиваем на репетициях, простраиваем моменты с переодеваниями и перевоплощениями одного героя в другого, - делится замыслом режиссёр Андрей Любимов.

В постановке задействовано 22 актёра. Роль Остапа Бендера исполнят Константин Агеев и Артём Фальковский. Спектакль начнётся с пролога, 1900 года, где Ипполит Воробьянинов предстанет молодым предводителем дворянства. Там проскользнёт любовная линия, которая в романе лишь упомянута. Сцену украсит катание на роликах.

В «12 стульях» будут звучать двенадцать песен. В части 1900 года и всём, что связано с Ипполитом, будут звучать романсы Александра Вертинского. Во периоде 1927 года, где происходит основное действие, и теме Остапа Бендера исполнят песни Леонида Утёсова. Над музыкой работают композитор, руководитель Иркутского областного театра-студии «Театр Пилигримов» Константин Артамонов и актёр драмтеатра Алексей Орлов (II).

- Сложность в том, что Вертинский всегда пел в романсовой манере под аккомпаниатора, а тот ловил его темп, подстраивался под индивидуальные нюансировки артиста. У нас не будет аккомпаниатора, мы запишем минусовки. Наша задача - «выровнять» театральную манеру Вертинского и при этом не потерять шарма и красоты. Для одной из песен, например, мы сделали ровное сопровождение и превратили её в лёгкое аргентинское танго, - отметил Алексей Орлов (II).

Премьера состоится в конце театрального сезона, в двадцатых числах июня.