Дорожные службы в регионе работают в усиленном режиме. Снег и метель в Иркутской области прогнозируют ещё на сутки.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Специалисты «Дорожной службы Иркутской области» с трёх часов ночи расчищают региональные дороги от снега. Они вышли на участки, как только испортилась погода и началась метель.

На расчистке региональных дорог в настоящее время задействовано 38 единиц техники. Это 25 комбинированных дорожных машин, семь погрузчиков, три автогрейдера, два трактора, один бульдозер. Техника очищает автодороги, заездные карманы, автобусные остановки.

Для отсыпки проезжей части на участках Дорожной службы использовано 412,4 тонны противогололёдных материалов. Самое большое количество – 100 тонн – на автотрассе Иркутск – Большое Голоустное, на Байкальском тракте – 60 тонн, на дорогах Иркутского района – 55 тонн.

– Сложные погодные условия – снег и метель – в Иркутской области прогнозируют ещё на сутки. Всё это время трассы будут расчищать специалисты «Дорожной службы». Мы просим водителей быть внимательнее за рулём, не превышать скорость, ездить на зимней резине. Безопаснотсь – это самое главное, - сказал директор АО «Дорожная служба Иркутской области» Альберт Жовницкий.