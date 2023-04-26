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Магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием 27 апреля

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Бывшие магазины ушедшего из России бренда одежды Zara (принадлежит испанской группе Inditex) начнут открываться в торговых центрах Москвы и Подмосковья 27 апреля, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на  источники на рынке торговой недвижимости.

«27 апреля запланировано начало работы магазинов Maag в ТЦ "Авиапарк". Также свою работу должны начать Dub и Vilet»,– сообщил собеседник «РИА Недвижимость». В тот же день магазины Maag откроются в моллах Vegas, указал источник агентства в компании-владельце сети — Crocus Group.

Владелец брендов Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius и др., испанская группа Inditex приостановила работу в России в марте 2022 года. Год спустя стало известно, что компания решила окончательно закрыть 269 из 514 магазинов в России. При этом российские власти одобрили продажу российских активов Inditex компании, зарегистрированной в свободой зоне Объединенных Арабских Эмиратов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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