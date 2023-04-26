Озвучена программа празднования 1 Мая в Иркутске

День Весны и Труда планируют отметить в Иркутске – программу мероприятия опубликовала мэрия.

Празднование события начнется с митинга-концерта, который начнется у стелы «Иркутск – город трудовой доблести» в 15:00. Участие в нем примут творческие коллективы, представители общественных организаций и ветераны.

В 21:30 в сквере у Вечного огня начнется музыкальная программа, в 22:00 на Нижней набережной запустят праздничный фейерверк в честь присвоения Иркутску почетного звания «Город трудовой доблести».

Также в школах пройдут тематические классные часы: детям расскажут о работе иркутских предприятий в годы Великой Отечественной войны, а также о вкладе тружеников тыла в Победу.