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Ангарское предприятие задолжало работникам почти 3 млн рублей по зарплатам

Уголовное дело завели на директора предприятия по ремонту технологического оборудования и изготовлению металлоконструкций в городе Ангарске Иркутской области за невыплату 2,8 млн рублей сотрудникам, сообщила региональная прокуратура.

Установлено, что 39 работников не получали заработную плату и иные выплаты с декабря 2021 года по август 2022 года.

Расследование дела завершено, начальника ждет суд, ему грозит наказание – штраф до 500 тысяч рублей, тюремное заключение сроком до 3 лет или иные санкции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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