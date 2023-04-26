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В Иркутске благоустроят сквер памяти врачей, погибших во время пандемии

Сквер памяти героев-медиков, погибших во время пандемии коронавируса, благоустроят по муниципальной программе «Формирование комфортной и безопасной городской среды» в Иркутске, сообщила пресс-служба мэрии.

<p>Проект сквера. Фото пресс-службы мэрии Иркутска</p>

Проект сквера. Фото пресс-службы мэрии Иркутска

В этом году на объекте заасфальтируют тропинки, центральную часть вымостят плиткой, поставят скамьи и урны. Высадят кустарники, разобьют партерный газон. Смонтируют более 30 опор со светодиодными светильниками.

Будет обустроена подпорная стенка для размещения памятника. Его планируют установить на средства из внебюджетных источников. Монумент создадут в виде асимметричной арки с надписями на русском языке и латыни: «Служа другим, сгораю сам».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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