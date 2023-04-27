Названы города России, жители которых чаще всего покупают бриллианты

Ювелирная компания Sokolov проанализировала продажи украшений в разных регионах России за период с января 2022 года по март 2023 года и составила «бриллиантовый» индекс городов, который показывает число соответствующих изделий, купленных за данный период, на 1000 жителей города.

«Лидером по покупкам бриллиантовых украшений стали москвичи. Индекс бриллиантов составил 9,6, именно столько изделий было куплено на каждую 1000 москвичей. Пик покупок в Москве пришелся на декабрь. По среднему чеку на изделия с бриллиантами Москва заняла третье место среди других регионов – средняя цена составила 18 000 рублей», – цитируют результаты исследования РИА Новости.

Отмечается, что более половины жителей столицы любят украшения с бриллиантами из белого золота, а самым популярным стало кольцо из желтого золота, белого, а также серебра.

На втором месте оказался Мурманск с показателем 7,4. В этом городе пик покупок также пришелся на декабрь, а средний чек на кольца составляет 14 859 рублей. Замыкает тройку лидеров Кострома, где на каждую 1000 жителей города было куплено по 7 бриллиантовых украшений. Горожане в 2022 и 2023 годах в среднем тратили на украшения с бриллиантами 13 035 рублей.

Также в топ-5 городов по данному индексу попали Екатеринбург и Санкт-Петербург с показателями 6,7 и 6,5 соответственно, средний чек – 16 366 и 17 698 рублей.