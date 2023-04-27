Здание городской поликлиники №15 снесут в Иркутске

Старое здание Иркутской городской поликлиники №15 снесут – вместо него будет построено новое, работы начнутся в 2023 году, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«До 10 мая заключат контракт и начнутся работы по подготовке площадки. На 2023 год запланирован демонтаж старого здания поликлиники, вынос электро-, тепло- и канализационных сетей», – говорится в сообщении.

Работы по строительству и оснащению медучреждения рассчитаны до 2025 года, на это из федерального и областного бюджетов направят свыше 1,6 млрд рублей.

Запланировано также комплексное развитие прилегающей территории в радиусе квартала.