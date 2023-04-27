Первая международная российско-монгольская ярмарка открылась в Иркутске

Открылась первая международная российско-монгольская ярмарка – она разместилась в иркутском выставочном комплексе «Сибэкспоцентр», следует из данных организации.

Экспозиция будет работать до 28 апреля включительно – на ней свои товары и услуги представят более 50 крупных компаний из Монголии, а также будет презентована продукция иркутских и бурятских производителей.

У иркутян есть возможность дешевле купить продукты, подарки, сувениры, одежду, текстиль, изделия из кожи и шерсти, турпродукты, мебель, образовательные программы и многое другое.

«Для профессионалов в сфере туризма и гостеприимства мероприятие станет отличной возможностью наладить деловые связи с коллегами из соседней страны», – рассказали в организации.