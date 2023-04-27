«Стройка развивается, ипотека выдаётся»

Эксперты Сбербанка о жилищном строительстве и кредитах с господдержкой

Насколько активно Сбербанк финансирует новые проекты? Какова динамика 2021-2023 годов: есть ли в Иркутской области рост новостроек, или их стало меньше? Какие тренды характерны сейчас для рынка ипотечного кредитования? И как на строительной отрасли может отразиться отмена ипотечных программ с государственной поддержкой? На эти вопросы в ходе круглого стола ответили заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дмитрий Лясковский и начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Иркутского отделения Сбербанка Сергей Алтынников.

Иркутские особенности

Как отметил Дмитрий Лясковский, строительная отрасль на протяжении многих лет является фокусной для Сбербанка, в компании есть выделенные специалисты для работы с этой отраслью – таких условий нет ни у какого другого сектора экономики.

Дмитрий Лясковский, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка.

Фото: Андрей Фёдоров

– По проектам, на которые Сбербанк заключил договоры на проектное финансирование, в периоде с 2021 года по настоящий момент нет тренда на снижение строительства жилья в Иркутской области, – отметил Дмитрий Лясковский.

Он подчеркнул, что иркутские застройщики очень взвешенно подходят к реализации своих проектов, чётко оценивают рынок, делают серьёзную прогностическую аналитику.

– И банк здесь выступает в роли партнёра застройщика, потому что мы также взвешиваем и оцениваем все риски, чтобы понять, насколько каждый конкретный проект будет успешен и устойчив.

Круглый стол "Есть ли дисбалансы на рынке недвижимости?", организованный SIA.RU и Газетой Дело.

Фото: Андрей Фёдоров

Поэтому ситуация с затовариванием рынка недвижимости, по словам эксперта, не характерна для Иркутской области.

– Все регионы разные, и происходящие в них процессы сильно отличаются, – высказал своё мнение Дмитрий Лясковский. – В Иркутской области есть своя особая специфика, в том числе, связанная с приаэродромной зоной, отсутствием федеральных игроков и мегапроектов. Поэтому, признаков затоваривания, на мой взгляд, в регионе нет. Региональный рынок недвижимости развивается, и если судить по цифрам, то когда дом уже сдаётся и раскрываются счета эскроу, они полностью перекрывают выданный кредит. А это означает, что спрос на недвижимость есть, квартиры продаются, девелоперские проекты реализуются успешно.

Ипотека с позитивным трендом

– Что касается новостроек, то в этом сегменте в 2022 году по отношению к 2021-му ипотечный рынок по объёму сделок вырос на 22%. Текущий год, если говорить о средних продажах застройщиков, вырос на 33% по отношению к прошлому году. То есть в Иркутской области рынок продолжает расти и дальше, – рассказал Сергей Алтынников.

Сергей Алтынников, начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Иркутского отделения Сбербанка.

Фото: Андрей Фёдоров

Он пояснил, что позитивный тренд в первую очередь связан с изменениями, которые были внесены в программу государственной поддержки ипотечного кредитования для семей с детьми. В частности, если раньше она была доступна только семьям с ребёнком, который родился не раньше 2018 года, то сейчас круг потенциальных клиентов расширился, и в него попадают семьи, где есть два несовершеннолетних ребёнка.

– Поэтому изменилась и структура сделок: если в прошлом году у нас доминировала программа «2020», то сейчас 65% ипотеки на первичном рынке выдаётся по семейной ипотеке, – пояснил Сергей.

Новостройка или готовое жильё?

Сергей Алтынников отметил ещё одну особенность, характерную для Иркутской области: если по стране доля сделок с новостройками в среднем составляет около 40% в общем объёме выдач ипотечных кредитов с господдержкой, то у нас в регионе – от 15 до 20%. В основном, клиенты берут ипотеку для покупки уже готового жилья. Это связано с тем, что в Иркутске квартиры в новостройке стоят немного дороже, чем готовое жилье, а многие покупатели ориентируются именно на стоимость квадратного метра.

Дмитрий Лясковский, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка (слева). Сергей Алтынников, начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Иркутского отделения Сбербанка (справа).

Фото: Андрей Фёдоров



– Но когда мы эти цены переводим в платёж по ипотеке, то становится очевидным, что госпрограммы как раз и позволяют клиенту купить более комфортное жилье под более низкую процентную ставку, соответственно, снизить финансовую нагрузку на бюджет семьи, – прокомментировал Сергей Алтынников.

Кстати, воспользоваться ипотечными программами с господдержкой можно до середины следующего года. Президент страны и правительство РФ и очень внимательно относятся к строительной отрасли, поскольку она является локомотивом экономики и действительно, как показывает мировая практика, может поддержать и дать толчок к развитию всех остальных отраслей, подытожили эксперты Сбербанка.