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Сбер распространил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц на первичный рынок

Сбер расширил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц. Клиенты банка могут купить коммерческую недвижимость не только на вторичном, но и на первичном рынке.

Ипотека предоставляется на объекты, которые строятся по договорам долевого участия и аккредитованы Сбербанком. Это означает, что застройщик должен соответствовать требованиям законодательства в сфере жилищного строительства и критериям банка.

Ставка по такой ипотеке на Домклик составляет от 12,4% годовых, первоначальный взнос — от 30%. Срок кредита — от одного года до 25 лет, сумма — от 500 тыс. до 100 млн рублей. Обеспечением по ипотеке выступает купленная коммерческая недвижимость, другие залоги и поручительства программой не предусмотрены.

Ипотеку на коммерческую недвижимость могут взять имеющие подтверждённый доход заёмщики от 21 года до 75 лет, в том числе самозанятые (за исключением индивидуальных предпринимателей, бенефициаров и собственников бизнеса с долей владения более 25%, руководителей и генеральных директоров предприятий).

Коммерческая недвижимость для приобретения в такую ипотеку должна находиться на первом этаже многоквартирного дома в одном из 200 городов России. Подробнее о требованиях к коммерческой недвижимости и об этой программе — на сайте Домклик.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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