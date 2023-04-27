Управленцы Эн+ собрались в Красноярске

Компания провела конференцию «Превращая вызовы в возможности». В ней приняли участие более 200 человек, руководителей из энергетического и металлургического бизнесов, – директора предприятий, руководители направлений, топ-менеджмент и молодые лидеры компании. На мероприятии обсуждалась новая стратегия компании в эпоху перемен. Об этом рассказали в пресс-службе Эн+.

В первый день для иногородних участников был организован осмотр объектов компании, расположенных в Красноярске и Дивногорске, – Красноярской ГЭС, завода по производству колесных дисков СКАД, КрАЗа, КраМЗа, а также комплекса «Адмирал» на ул. Ленина, где готовится к вводу бизнес-центр с рабочими пространствами для части подразделений металлургического сегмента компании – РУСАЛа, и квартирами для сотрудников, которые переедут из Москвы по программе релокации.

Следующие два дня менеджеры компании обсуждали, какие изменения претерпел бизнес компании за последний год, с какими сложностями удалось справиться, какими наработанными в прежние годы преимуществами удалось в полной мере воспользоваться, а в чем управленцы видят точки роста. Среди основных стратегических приоритетов названы: развитие новых лидеров, организация функциональных образовательных академий в сфере сбыта, коммерции и логистики, цифровизация процессов с использованием облачных технологий и искусственного интеллекта, автоматизированный контроль, превентивное управление рисками, принятие мер для стабилизации валютных расчетов, продолжение переезда в регионы. Важными задачами для алюминиевого бизнеса являются укрепление сырьевой базы, модернизация работающих на технологии Содерберга заводов, рост произведенной по технологии инертного анода продукции, увеличение объемов продаж на дружественных рынках.

Энергетический бизнес сконцентрируется на развитии энергетики Сибири для обеспечения роста экономики в направлении Востока, в том числе на строительстве новых энергогенерирующих мощностей – ГЭС и ТЭС, повышении эффективности, внедрении новых современных моделей управления пиковой нагрузкой и спросом в энергетике Сибири, развитии электрических сетей в Иркутском регионе для снижения рисков отключений и энергодефицита на фоне существенного роста нелегального майнинга.