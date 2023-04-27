Новый этап проекта кардинальной перестройки начался на БрАЗе

На БрАЗе начали сборку анодных узлов к электролизёрам нового поколения. Это важный этап проекта кардинальной перестройки завода, цель которого - выйти на принципиально новый уровень экологичности производства, существенно снизив объемы выбросов.

Проект предусматривает демонтаж части действующих корпусов и строительство на их месте новых, оснащенных электролизерами РА-550. На технологию предварительно обожженного анода, которая считается лучшей в мировой практике, будет переведено более половины производства братского алюминия. Общий объём продукции при этом не изменится.

Алюминий производится в электролизерах, которые независимо от конструкции и мощности состоят из катодного и анодного узлов, ошиновки, опор и устройства для сбора технологических газов. Анодный узел считается самой технически сложной частью электролизера, он служит для перемещения анодов и подачи к ним тока огромной силы. Длина устройства 20 метров, вес 30 тонн. В ближайшие несколько лет на БрАЗе планируется собрать 352 анодных узла – по числу электролизёров РА-550, которые установят в новых корпусах.

– РА-550 разработан инженерами РУСАЛа, в течение пяти лет испытывался на Саяногорском алюминиевом заводе. По всем показателям это новый стандарт в алюминиевой отрасли, - рассказал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Агрегат работает на силе тока 550 кА. При увеличенной мощности и производительности РА-550 более экологичен. Выброс фторидов на этой технологии сокращен в 10 раз, выбросы бенз(а)пирена исключены.

Предварительный обжиг в специальной печи позволяет удалить летучие вещества еще до установки анода в электролизёр. Кроме того, РА-550 значительно герметичнее своих предшественников, большинство процессов автоматизировано, газоочистки позволяют улавливать более 99, 9% выбросов.

С момента запуска в 1966 году БрАЗ работал по технологии Содерберга. В ходе модернизации, которая началась в 2007-м по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски и продолжилась в ходе федерального проекта «Чистый воздух», треть производства переведена на более современный «Экосодерберг».

На предприятии установлено 11 новых «сухих» газоочисток, многие процессы механизированы, все это в комплексе позволяет снижать воздействие на окружающую среду. В планах на текущий год строительство новых газоочистных сооружений, замена электролизёров в корпусах второго цеха, дальнейшая автоматизация производственных процессов.