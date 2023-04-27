14 семей из Иркутска получили ключи от новых квартир в ЖК «Эволюция»

Девять семей были переселены из ветхого и аварийного жилья, остальные – дольщики.

«В новых блок-секциях одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Территория вокруг домов благоустроена. Что касается инфраструктуры, то недавно в Ново-Ленино отрыли новый детский сад, ввели в эксплуатацию поликлинику. Важно, чтобы вокруг новых жилых комплексов было всё для комфортной жизни», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале.

Всего квартиры в этом комплексе получат 250 участников долевого строительства.

«Еще часть квартир предназначена для переселения из ветхого и аварийного фонда. Это большая важная работа, которая находится на постоянном контроле главы государства. Задача, которую он поставил – до 2025 года расселить людей из аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года», – заключает глава Приангарья.